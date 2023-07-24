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Уфа
Уфа
Профиль пользователя Love17
О себе
Занимаюсь спортом,люблю самосовершенстоваться и узнавать что то новое.
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие
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