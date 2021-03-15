Уфа
Профиль пользователя Li.ya

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О себе

Обожаю детективы, тру-краем истории, криминалистику.
Играю в Sims 4, Cities: Skylines 2.
Живую с двумя рыжими мейн-кунами.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olgaaa99
Москва → Другое

Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

маленькое фото пользователя WWlis
Санкт-Петербург → Другое

Леди-чатик для худеющих🧙🏻‍♀️Тренирумся, поддерживаем друг друга🤍

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