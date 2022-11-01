меня зовут Лиза , играю на электрогитаре более 2х лет, ранее работала на квн, потом уже стала владельцем команды)) изучаю финансовую граммотность 4й год , получила диплом 😌

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

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