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Уфа
Уфа
Профиль пользователя KsySha99
О себе
Стараюсь узнавать новые места, проводить интересно время 💥👀🗽🎡✈️🚤
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться
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