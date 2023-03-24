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Уфа
Профиль пользователя KsySha99

фото пользователя KsySha99

О себе

Стараюсь узнавать новые места, проводить интересно время 💥👀🗽🎡✈️🚤

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться

Не нравится:

✝️ Религия💩 Шутки про говно📺 Политика🏫 Учеба

События пользователя

Уфа → прогуляться, перекусить

Провести прекрасно время 🧘‍♀️🧗‍♀️💃🏇🤸‍♀️👫👭👣

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Qwiky

Уфа → прогуляться, перекусить

Попить кофе

Откликнулось 11 участников

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