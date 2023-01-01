О себе

Увлечения: толком хобби нет. Прожигаю дни. Немного читаю книжки,мангу,манхву. Играю в доту. Люблю мемные картиночки с котиками, чёрным юмором,постиронией,да и в целом бесцельно проводить время в интернете. Читаю пасты. Твич. Отаку. Жертва двача. Не курю, не пью,кушаю чипсики.

Личность: нет мозгов нет денег. С каждым веду себя по разному, так что не знаю как буду относиться к тебе. Причисляю себя к интровертам. Домосед,но стараюсь это исправить. ENTP. Инфантилен. Интернет герой.Не умею начинать знакомство. Часто шучу,бывает глупо и грубо. Люблю размышлять и обсуждать. Скряга. Бездельник. Ничего толком не умею. Душнила. Не интеллектуал,но открыт к познанию.