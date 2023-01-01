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Уфа
Профиль пользователя Kroha

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О себе

Увлечения: толком хобби нет. Прожигаю дни. Немного читаю книжки,мангу,манхву. Играю в доту. Люблю мемные картиночки с котиками, чёрным юмором,постиронией,да и в целом бесцельно проводить время в интернете. Читаю пасты. Твич. Отаку. Жертва двача. Не курю, не пью,кушаю чипсики.
Личность: нет мозгов нет денег. С каждым веду себя по разному, так что не знаю как буду относиться к тебе. Причисляю себя к интровертам. Домосед,но стараюсь это исправить. ENTP. Инфантилен. Интернет герой.Не умею начинать знакомство. Часто шучу,бывает глупо и грубо. Люблю размышлять и обсуждать. Скряга. Бездельник. Ничего толком не умею. Душнила. Не интеллектуал,но открыт к познанию.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб
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