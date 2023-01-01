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Уфа
Профиль пользователя kkk.coool25

фото пользователя kkk.coool25

О себе

Занимаюсь танцами 14 лет,хотелось бы найти человека близкого по душе.С кем можно провести хорошо время😁

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

События пользователя

Уфа → активный отдых

Ищу подруг,с кем можно хорошо провести время🤪

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