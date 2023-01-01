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Уфа
Уфа
Профиль пользователя kkk.coool25
О себе
Занимаюсь танцами 14 лет,хотелось бы найти человека близкого по душе.С кем можно провести хорошо время😁
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие
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