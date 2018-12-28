Уфа
Профиль пользователя Kabar07
О себе
Профессионал спортсмен, играю в компьютерные игры .
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр
События пользователя
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