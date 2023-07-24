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Уфа
Уфа
Профиль пользователя hulk
О себе
Меломан люблю слушать музыку любую, смотрю сериалы, аниме фильмы, читаю книги, люблю читать в жанре фантастика и попаданцы, люблю пересматривать старые фильмы ужасов
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн
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