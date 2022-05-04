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Уфа
Профиль пользователя Hitokiri

фото пользователя Hitokiri
фото #2 пользователя Hitokiri

О себе

Я открытый,прямолинейный парень. Не люблю ложь,меркантильность. Ценю в людях ум,честность,открытость и красоту души. Хотелось бы найти тут общение,подруг. Разговаривать могу на любые темы,начиная от картошки и заканчивая космогенезом. Люблю аниме)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

События пользователя

Уфа → прогуляться, перекусить
Прогуляться,посидеть,поговорить за чашкой кофе или чая

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Veronika1999
Уфа → Другое
Хорошо провести время
маленькое фото пользователя Yulya
Москва → Другое
Переехать в Другой Город!
маленькое фото пользователя Svetsans
Уфа → Другое
Хочу на шопинг
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