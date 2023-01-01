⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Уфа
Уфа
Уфа
Профиль пользователя Hashz
О себе
Да в вообщем таки жизнь моя довольно серая и однообразная,работа дом спорт зал и так по кругу,может ты принесешь в мою жизнь красок?
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Уфа
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам