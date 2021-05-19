Уфа
Профиль пользователя Gulya08

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О себе

Слушаю разную музыку смотря на настроение.Люблю гулять по ночному городу.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Уфа → пообщаться

Хочу найти подругу для общения

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