О себе

В моей жизни есть дом и трое детей. Муж постоянно в командировках.

Нет ни друзей.ни подруг.

Никогда не работала. Получаю втрое высшее. Хочу найти друзей с кем можно сходить в кино и по магазинам. С кем можно попить кофе и пообщаться.

Хочу новые знакомства.