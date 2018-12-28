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Уфа
Профиль пользователя Gulnur

фото пользователя Gulnur

О себе

В моей жизни есть дом и трое детей. Муж постоянно в командировках.
Нет ни друзей.ни подруг.
Никогда не работала. Получаю втрое высшее. Хочу найти друзей с кем можно сходить в кино и по магазинам. С кем можно попить кофе и пообщаться.
Хочу новые знакомства.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Qwiky

Уфа → прогуляться, перекусить

Попить кофе

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Luzesar

Уфа → прогуляться, перекусить

Прогуляться или Сходить в кино

Откликнулось 5 участников

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