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Уфа
В моей жизни есть дом и трое детей. Муж постоянно в командировках.
Уфа
Профиль пользователя Gulnur
О себе
В моей жизни есть дом и трое детей. Муж постоянно в командировках.
Нет ни друзей.ни подруг.
Никогда не работала. Получаю втрое высшее. Хочу найти друзей с кем можно сходить в кино и по магазинам. С кем можно попить кофе и пообщаться.
Хочу новые знакомства.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
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