Уфа
Профиль пользователя Goozy
О себе
Люблю ходить в походы/сплавы/поездки. Немного спелеолог)
Занимаюсь видеосъемкой.
Нравится играть на гитаре и в настолки. В меру душный)
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм
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