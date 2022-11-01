Уфа
Профиль пользователя Goozy

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О себе

Люблю ходить в походы/сплавы/поездки. Немного спелеолог)
Занимаюсь видеосъемкой.
Нравится играть на гитаре и в настолки. В меру душный)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Мелеуз → путешествия

Давайте прокатнемся на машине по округе)

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