Уфа
Профиль пользователя Fuzz
О себе
Старый говнарь, аматори, стигмата, из нового анакондаз, нойз, гудтаймс, заточка. Обожаю пиво, мясо, люблю и умею готовить, люблю пиздеть и петь песни
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения
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Участие в других событиях
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