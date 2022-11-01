Старый говнарь, аматори, стигмата, из нового анакондаз, нойз, гудтаймс, заточка. Обожаю пиво, мясо, люблю и умею готовить, люблю пиздеть и петь песни

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🏢 Работа 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью

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Уфа → прогуляться, перекусить Хочу как в молодости, попить пива на улице под гитару)

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