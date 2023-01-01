Уфа

Профиль пользователя Elis35

О себе Люблю книги, занимаюсь творчеством, когда есть вдохновение, играю в бадминтон, люблю фоткать, в особенности небо)

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