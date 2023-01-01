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Уфа
Профиль пользователя Elis35

фото пользователя Elis35

О себе

Люблю книги, занимаюсь творчеством, когда есть вдохновение, играю в бадминтон, люблю фоткать, в особенности небо)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика

События пользователя

Уфа → пообщаться

Хочу найти подругу, понимающую и добрую)

маленькое фото пользователя Lesya_new
маленькое фото пользователя hurricane
маленькое фото пользователя Sagatorn
маленькое фото пользователя Maksea
Откликнулись 4 участника

Уфа → пообщаться

Ищу позитивное общение)

маленькое фото пользователя Anastasia0309
маленькое фото пользователя Sterva43
маленькое фото пользователя CatherineBovary
Откликнулись 3 участника

Уфа → другое

Пообщаться и найти подруг))

маленькое фото пользователя Margariiiit
Откликнулся 1 участник

Уфа → прогуляться, перекусить

Посидеть в красивом месте)

маленькое фото пользователя Annawi
Откликнулся 1 участник

Уфа → прогуляться, перекусить

Хочу посидеть за чашкой кофе в ресторане)

маленькое фото пользователя didzi
Откликнулся 1 участник

Уфа → прогуляться, перекусить

Хочу сходить в красивое место и поболтать)

Уфа → пообщаться

Пообщаться с творческими людьми)

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Откликнулись 4 участника

Уфа → прогуляться, перекусить

Посидеть в ресторане за чашкой кофе)

Уфа → прогуляться, перекусить

Хотелось бы посидеть за чашкой кофе с приятным человеком)

маленькое фото пользователя Elia31
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 308 участников

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Уфа → прогуляться, перекусить

Попить кофе

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Буду рада общению! Ищу подруг

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Побеседовать о жизни и интересах друг друга ✨

Откликнулось 8 участников

анонимный пользователь

Уфа → пообщаться

Хочу найти подругу. P. S. Желательно адекватную. 🐸

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Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

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