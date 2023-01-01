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Уфа
Профиль пользователя Elis20

фото пользователя Elis20

О себе

Люблю книги, занимаюсь творчеством, когда есть вдохновение, играю в бадминтон, люблю фоткать, в особенности небо)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика

События пользователя

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Ищу позитивное общение)

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