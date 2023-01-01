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Уфа
Профиль пользователя edgeridoo

фото пользователя edgeridoo

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь

События пользователя

Уфа → прогуляться, перекусить

Попить кофе с десертом в кафе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valen_tina

Уфа → прогуляться, перекусить

Всем хаюшки! Кто хочет куда нибудь сходить вечерком? Одной скучно😄

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Gulnara76

Уфа → пообщаться

Знаю интересные места для прогулок

Откликнулись 2 участника

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