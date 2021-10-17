Уфа
Профиль пользователя didzi
О себе
👀Ищу друзей с общими интересами, чтобы общаться, играть и поддерживать друг друга в развитии!
Обо мне:
👫Замужем
🐈У меня 2 кота и 1 кошка
🪴Больше 50 растений
🎲Люблю настолки (например descent, средиземье и семейные типа каркассона)
🎮Игры в коопе (на плойке, например don’t starve together, divinity и тп без лютых боев)
🇯🇵Смотрю аниме и читаю мангу
🎨Учусь шить, рисовать в цифре
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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