👀Ищу друзей с общими интересами, чтобы общаться, играть и поддерживать друг друга в развитии! Обо мне: 👫Замужем 🐈У меня 2 кота и 1 кошка 🪴Больше 50 растений 🎲Люблю настолки (например descent, средиземье и семейные типа каркассона) 🎮Игры в коопе (на плойке, например don’t starve together, divinity и тп без лютых боев) 🇯🇵Смотрю аниме и читаю мангу 🎨Учусь шить, рисовать в цифре

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры

✝️ Религия

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Уфа.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.