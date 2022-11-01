Уфа
Профиль пользователя DaniaDenmark
О себе
Хожу в зал, катаюсь на велике, иногда люблю смотреть фильмы ищу друзей
Профиль обновлён 6 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎮 Видеоигры 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн
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