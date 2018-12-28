Уфа
Профиль пользователя Damien

фото пользователя Damien
фото #2 пользователя Damien
фото #3 пользователя Damien

О себе

4 рандомных факта обо мне:
– невозможно перепить 🥃
– выращиваю собственные джунгли 🌴
– последние 4 года жил в другом городе, и теперь всё здесь в новинку, куда сходить?
– ENFP-A

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия

События пользователя

Уфа → прогуляться, перекусить

Найти хороших людей, пообщаться

Уфа → прогуляться, перекусить

Давай найдём вкусный кофе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя 11XtaZ11
Москва → Другое

Найти друзей для общения

маленькое фото пользователя Dany2023
Москва → Другое

Проект по Психологи Отношений

маленькое фото пользователя Tata007
Москва → Другое

Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

маленькое фото пользователя AssDmitry
Краснодар → Другое

Найти человека по душе также рассматриваю общения.

маленькое фото пользователя Murmur
Уфа → Другое

Сходить выпить кофе)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Уфа

Ищешь друзей и компанию в городе Уфа?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Уфа.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.