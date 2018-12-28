4 рандомных факта обо мне: – невозможно перепить 🥃 – выращиваю собственные джунгли 🌴 – последние 4 года жил в другом городе, и теперь всё здесь в новинку, куда сходить? – ENFP-A

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные

📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия

Краснодар → Другое Найти человека по душе также рассматриваю общения.

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

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