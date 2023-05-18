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Уфа
Уфа
Профиль пользователя Arvi
О себе
Всем приятно познакомиться! Ищу тех, с кем можно хорошо провести время. В частности ищу людей, с кем можно устраивать музыкальные посиделки. Играю на гитаре, немного на пианино. Уфа.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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