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Уфа
Профиль пользователя Arvi

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О себе

Всем приятно познакомиться! Ищу тех, с кем можно хорошо провести время. В частности ищу людей, с кем можно устраивать музыкальные посиделки. Играю на гитаре, немного на пианино. Уфа.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность
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