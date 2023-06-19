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Уфа
Профиль пользователя Annawi

фото пользователя Annawi

О себе

Путешествия, спорт, зож, танцы, караоке,кино, театр, прогулки

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей

События пользователя

Уфа → прогуляться, перекусить

Общение в кафе, прогулка, караоке, кино, театр и тд. Go)

маленькое фото пользователя Indira
Откликнулся 1 участник

Уфа → прогуляться, перекусить

Общение в кафе, прогулка

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Qwiky

Уфа → прогуляться, перекусить

Попить кофе

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Alyonka

Уфа → сходить на мероприятие

Радоваться жизни🥳🎉🙃🙂

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Valen_tina

Уфа → прогуляться, перекусить

Всем хаюшки! Кто хочет куда нибудь сходить вечерком? Одной скучно😄

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Elis20

Уфа → прогуляться, перекусить

Посидеть в красивом месте)

Откликнулся 1 участник

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