Люблю путешествовать по возможности, нравится природа и горы. На концерты хожу и в театр. Бегать хожу в парк и на велосипеде катаюсь. В бар иногда хожу, потанцевать.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🎮 Видеоигры

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

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