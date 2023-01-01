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Уфа
Уфа
Профиль пользователя AlevtinaV
О себе
Люблю природу, читать книги классику и фантастику, люблю смотреть хорошие фильмы, зимой катаюсь на коньках
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
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