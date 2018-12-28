Я мама в декрете, у меня нет друзей и подруг. Хотела бы найти классную подругу. Отбитую немного 🤣Простую и классную

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа ☣️ Токсичность

🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

Ищешь друзей и компанию в городе Уфа?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Уфа.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.