Уфа
Профиль пользователя Albinka_123

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О себе

Я люблю слушать музыку мне нравится ,инстосамка

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

🏫 Учеба ✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться

Привет хочу познакомится

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Ищу подругу💖

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Москва → Другое

Ищу девушку для общения, прогулки, кино, музеи

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