Тюмень
Профиль пользователя Xakep77

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О себе

Ищу друзей

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные

Не нравится:

💩 Странный юмор

События пользователя

Тюмень → прогуляться, перекусить

Кто будет гулят

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

маленькое фото пользователя Ulianna
Тюмень → Другое

Любимое время года лето

маленькое фото пользователя Ekaterina120620
Екатеринбург → Другое

Есть ли тут те кто хочет пообщаться, поиграть в видеоигры?

маленькое фото пользователя WinFeature
Тюмень → Другое

Потусил бы с любителями настольных или ролевых игр (НРИ)

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