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Тюмень
Профиль пользователя Wikov

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О себе

не пью, не курю, путешествия, природа, пешие прогулки, дача, велик, театры, стендап, кафешки, живу в коммунарке

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные

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✝️ Религия🏢 Работа📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для общения, прогулок, кафешек, театров

маленькое фото пользователя Agata
маленькое фото пользователя Tasha_Nikova
маленькое фото пользователя Via_Dolorosa
маленькое фото пользователя Viktoria84
Откликнулись 4 участника

Москва → сходить на мероприятие

кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

маленькое фото пользователя Mko05
маленькое фото пользователя guseynov
маленькое фото пользователя Yayaya
маленькое фото пользователя Nikolay
маленькое фото пользователя Sword08
Откликнулось 5 участников

Москва → активный отдых

кто кататься на велике по юзао, юао, нао, теплый стан, коммунарка?

маленькое фото пользователя Mko05
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг. Погулять, пообщаться. Юг, юго-запад

маленькое фото пользователя Alexfpv_blg
маленькое фото пользователя Mko05
маленькое фото пользователя Aleksey7
маленькое фото пользователя Irina123
маленькое фото пользователя Iulia
маленькое фото пользователя Nadin4238
маленькое фото пользователя Lolli
Откликнулось 7 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marinalnova

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Okssna

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя InParty

Москва → другое

Обсудить ваши идеи для развития приложения

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Viktoria84

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Ilada

Москва → другое

Ищу людей для долгово общения, друга или подругу, могу выслушать

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Lolina

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг 27+ интересные, осознанные, открытые, общительные

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя AlenkaK

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию , подружку для прогулок , рестораны , общение и тд)))

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Irina2705

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подруг для общения, прогулок, посещение интересных мест

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Syrkina

Тюмень → прогуляться, перекусить

Я хочу найти подругу по интересам)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Vasilisarubtsova

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на стендап)

Откликнулись 4 участника

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Тюмень → прогуляться, перекусить

Ищу Подругу

Откликнулись 3 участника

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