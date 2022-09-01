Тюмень

Профиль пользователя Wikov

О себе не пью, не курю, путешествия, природа, пешие прогулки, дача, велик, театры, стендап, кафешки, живу в коммунарке

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