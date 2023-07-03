Тюмень
Профиль пользователя WeNoM
О себе
РОК
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Щелково → Другое
Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)
Москва → Другое
Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.
Санкт-Петербург → Другое
погулять по городу
Москва → Другое
Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)
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