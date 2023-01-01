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Тюмень
Профиль пользователя Viktoriya_1991

фото пользователя Viktoriya_1991

О себе

Недавно переехали в Тюмень 😁 Ищу подруг, друзей по интересам)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино
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