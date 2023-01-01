⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Тюмень
Тюмень
Тюмень
Профиль пользователя Viktoriya_1991
О себе
Недавно переехали в Тюмень 😁 Ищу подруг, друзей по интересам)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино
Другие пользователи из города Тюмень
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам