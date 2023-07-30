Тюмень
Профиль пользователя ValeriaD

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О себе

Обожаю животных . Занимаюсь верховой ездой ,танцую танго ,в прошлом профессиональный танцор, а на данный момент получаю второе высшее.
Люблю хорошую ,качественную ,настоящую музыку также живопись,архитектуру , стараюсь как можно больше путешествовать.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

💩 Странный юмор
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