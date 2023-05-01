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Тюмень
Тюмень
Профиль пользователя Uffka
О себе
Работаю на двух работах. Хочу стать диджеем. Посмотрела очень много фильмов и сериалов. Разбираюсь в психологии.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
Не нравится:
💕 Обсудить отношения✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр
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