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Тюмень
Интересует не только онлайн общение, но и живое.
Тюмень
Профиль пользователя Sveta90
О себе
Интересует не только онлайн общение, но и живое.
Люблю как прогулки, так и домашние посиделки. Люблю боулинг, настольный теннис и театр. Обожаю экстрим)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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