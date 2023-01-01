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Тюмень
Профиль пользователя Sveta90

фото пользователя Sveta90

О себе

Интересует не только онлайн общение, но и живое.
Люблю как прогулки, так и домашние посиделки. Люблю боулинг, настольный теннис и театр. Обожаю экстрим)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия

События пользователя

Тюмень → прогуляться, перекусить

Девочки, вытащите меня из дома куда-нибудь!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viktoria997

Тюмень → прогуляться, перекусить

Прогуляться, по фоткать друг друга, ну и по хомячить))

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Katrines

Тюмень → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу, пообщаться

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Dasha16760

Тюмень → прогуляться, перекусить

Ищу Подругу

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Evgeniya2023

Тюмень → прогуляться, перекусить

Хочу пойти потанцевать 27,28 октября! Кто со мной ?

Откликнулся 1 участник

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