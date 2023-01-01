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Тюмень
Тюмень
Профиль пользователя Sofi1808
О себе
Люблю слушать музыку всех жанров и годов-обожаю поп,рок,классику как нашу, так и зарубежную. В свободное время стала увлекаться чтением книг, особенно американской литературой, стала открывать для себя новые интересные книги, не прочь также погулять и потусить в свободное время ))))
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать
События пользователя
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