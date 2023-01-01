О себе

Люблю слушать музыку всех жанров и годов-обожаю поп,рок,классику как нашу, так и зарубежную. В свободное время стала увлекаться чтением книг, особенно американской литературой, стала открывать для себя новые интересные книги, не прочь также погулять и потусить в свободное время ))))