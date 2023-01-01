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Тюмень
Профиль пользователя Sofi1808

фото пользователя Sofi1808

О себе

Люблю слушать музыку всех жанров и годов-обожаю поп,рок,классику как нашу, так и зарубежную. В свободное время стала увлекаться чтением книг, особенно американской литературой, стала открывать для себя новые интересные книги, не прочь также погулять и потусить в свободное время ))))

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать

События пользователя

Тюмень → прогуляться, перекусить

Хочу погулять по городу, можем также походить по торговому центру :)

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Откликнулся 1 участник
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