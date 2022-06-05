Тюмень
Профиль пользователя Sinnord
О себе
Пишу код в области логистики.
Собираю модели автомобилей и военной техники.
Много играю в компьютерные игры, преимущественно на одного и с хорошим сюжетом.
Фотографирую на зеркалку, особенно люблю макрофотографию.
Катаюсь на велосипеде по городу и паркам.
Читаю мангу, книги, смотрю аниме и сериалы. Предпочитаю крепкую фантастику и комедии.
Профиль обновлён 26 июля 2023 г.
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