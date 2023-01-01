О себе

Люблю музыку: слушаю рок, рок-н-ролл, метал, хевиметал, алт рок, поп; учусь играть на классической гитаре; хотелось бы научиться играть на электрогитар но они слишком дорогие.

Обожаю путешествия, когда-нибудь в будущем куплю автодом и буду путешествовать по миру.

Хочу стать ведеоблогером, снимать видео на ютуб, может быть, вести стримы.

Командный спорт не люблю, но не против для удовольствия покататься на велике, роликах, коньках, поиграть в бадминтон.

Иногда вышиваю, складываю оригами, нравится мелкая работа, хотелось бы когда-нибудь попробовать сделать украшения и может быть пособирать какой нибудь конструктор.

Читаю мангу, фанфики, очень редко книги, смотрю аниме, мультики, очень редко фильмы, играю в геншин, но хотелось бы и в другие игры поиграть.

Ненавижу гомофобов, сексистов, росистов, и подобных им людей. Не приемлю насилие не в каком виде.