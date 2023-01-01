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Тюмень
Профиль пользователя Rainys

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О себе

Люблю музыку: слушаю рок, рок-н-ролл, метал, хевиметал, алт рок, поп; учусь играть на классической гитаре; хотелось бы научиться играть на электрогитар но они слишком дорогие.
Обожаю путешествия, когда-нибудь в будущем куплю автодом и буду путешествовать по миру.
Хочу стать ведеоблогером, снимать видео на ютуб, может быть, вести стримы.
Командный спорт не люблю, но не против для удовольствия покататься на велике, роликах, коньках, поиграть в бадминтон.
Иногда вышиваю, складываю оригами, нравится мелкая работа, хотелось бы когда-нибудь попробовать сделать украшения и может быть пособирать какой нибудь конструктор.
Читаю мангу, фанфики, очень редко книги, смотрю аниме, мультики, очень редко фильмы, играю в геншин, но хотелось бы и в другие игры поиграть.
Ненавижу гомофобов, сексистов, росистов, и подобных им людей. Не приемлю насилие не в каком виде.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

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