Тюмень
Профиль пользователя Rainys
О себе
Люблю музыку: слушаю рок, рок-н-ролл, метал, хевиметал, алт рок, поп; учусь играть на классической гитаре; хотелось бы научиться играть на электрогитар но они слишком дорогие.
Обожаю путешествия, когда-нибудь в будущем куплю автодом и буду путешествовать по миру.
Хочу стать ведеоблогером, снимать видео на ютуб, может быть, вести стримы.
Командный спорт не люблю, но не против для удовольствия покататься на велике, роликах, коньках, поиграть в бадминтон.
Иногда вышиваю, складываю оригами, нравится мелкая работа, хотелось бы когда-нибудь попробовать сделать украшения и может быть пособирать какой нибудь конструктор.
Читаю мангу, фанфики, очень редко книги, смотрю аниме, мультики, очень редко фильмы, играю в геншин, но хотелось бы и в другие игры поиграть.
Ненавижу гомофобов, сексистов, росистов, и подобных им людей. Не приемлю насилие не в каком виде.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Тюмень
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам