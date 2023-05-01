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Тюмень
Тюмень
Профиль пользователя qO_0p
О себе
Характер - нордический, выдержанный. С товарищами поддерживает хорошие отношения. Иногда душнит.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино
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