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Тюмень
Профиль пользователя qO_0p

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О себе

Характер - нордический, выдержанный. С товарищами поддерживает хорошие отношения. Иногда душнит.

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Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино
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