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Тюмень
Работаю в автобизнесе.
Тюмень
Профиль пользователя Prometeus
О себе
Работаю в автобизнесе.
Ищу собеседников или собутыльников. Лучше два в одном.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги
Не нравится:
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