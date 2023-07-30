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Тюмень
Профиль пользователя Prometeus

фото пользователя Prometeus

О себе

Работаю в автобизнесе.
Ищу собеседников или собутыльников. Лучше два в одном.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Тюмень → пообщаться

Кто победит? МанСити или Интер?

маленькое фото пользователя PetrAtl
Откликнулся 1 участник

Тюмень → пообщаться

Давай обсудим твою любимую книгу. Вдруг это и моя любимая книга тоже.

Тюмень → пообщаться

Ценители КВМ - пишите, обсудим будущее Мультивселенной!

маленькое фото пользователя Barada
Откликнулся 1 участник

Тюмень → пообщаться

Выбираем табак и кальянную. Или как ещё переключиться после работы? Поделитесь!

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Откликнулось 67 участников

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Ах лето🤩 у кого какие планы?

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буду рада каждому твоему сообщению🤍

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Обсудим синдром отложенной жизни

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Рукописи Меекханского пограничья/Архивы Буресвета. Что ещё почитать?

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Скинь свой любимый мем или трэк ☺

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Спроси меня про Сахалин;)

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Ну как вам там после 30 живется?)

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Расскажите мне о спиральной динамике в контексте управления командой.

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я не знпю что тут заполнять надо

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