Слушаю практически любую музыку кроме попсы, SoAD, Nightwish, рэпчик разный Сетевой инженер (некий тыжпрограммист) Не смотрю ужасы, ничего не имею против аниме Играю в компик, если с друзьями то в Rust, если соло то factorio, oni Есть котик

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

Волгоград → Другое Да просто поболтать от скуки

Архангельск → Другое Ищу человека, который всё понял

Санкт-Петербург → Другое Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

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