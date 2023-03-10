Тюмень
Профиль пользователя NexuS72

фото пользователя NexuS72

О себе

Слушаю практически любую музыку кроме попсы, SoAD, Nightwish, рэпчик разный
Сетевой инженер (некий тыжпрограммист)
Не смотрю ужасы, ничего не имею против аниме
Играю в компик, если с друзьями то в Rust, если соло то factorio, oni
Есть котик

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Тюмень → пообщаться

Пообщаться на любую тему, кидаться мемами друг в друга

Участие в других событиях

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Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

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Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

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Да просто поболтать от скуки

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