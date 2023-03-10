Тюмень
Профиль пользователя NexuS72
О себе
Слушаю практически любую музыку кроме попсы, SoAD, Nightwish, рэпчик разный
Сетевой инженер (некий тыжпрограммист)
Не смотрю ужасы, ничего не имею против аниме
Играю в компик, если с друзьями то в Rust, если соло то factorio, oni
Есть котик
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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