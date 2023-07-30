Да так то много что люблю: электронную музыку,кино и особенно ходить в кинотеатр, шутки за 300, игры, настолки, бары по вечерам и ёжиков : 3

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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🏢 Работа ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро

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