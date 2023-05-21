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Тюмень
Профиль пользователя LISVI

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Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино

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💩 Шутки про говно📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Не хватает общения. Ищу подруг 23+

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулись 363 участника

маленькое фото пользователя Nins

Санкт-Петербург → пообщаться

Видела, как одна девочка привлекала внимание, так вот КУРТ КОБЕЙН КУРТ КОБЕЙН

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Odino4ka

Санкт-Петербург → пообщаться

Общаться на практически любые темы

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Maru.vvvvv

Москва → пообщаться

Ищу человека, с которым можно пообщаться по душам 🌷

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Hellcat_story

Иркутск → пообщаться

Давайте болтать , общаться, обсуждать всякое)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Sovushka

Москва → пообщаться

Ищу ленивую подружку 😄🌸

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Sergey555

Москва → пообщаться

Общение, знакомства , о интересах, как прошел день, фотосет, в личке, о грусном

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Viima

Москва → пообщаться

Ищу просто человека для интересной беседы о чем угодно

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Seniya

Краснодар → пообщаться

Online small talks :)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя unakolomiets

Красноярск → пообщаться

Хотелось бы поболтать ни о чем и обо всем одновременно

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Evlampii

Санкт-Петербург → пообщаться

Группа для тех кто ищет друзей 🦦

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя WriterTEO

Рязань → пообщаться

Обсудить Дорамы.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Sveta90

Тюмень → прогуляться, перекусить

Девочки, вытащите меня из дома куда-нибудь!

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Kaseyg

Тюмень → пообщаться

Ищу собеседника для долгого общения и взаимной поддержки

Откликнулся 1 участник

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