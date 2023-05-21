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Тюмень
Тюмень
Профиль пользователя LISVI
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Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино
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