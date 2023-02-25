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Тюмень
Профиль пользователя Liliya2718

фото пользователя Liliya2718

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🪐 Астрология / таро

События пользователя

Тюмень → активный отдых

Сходить в клуб, выпить и от души потанцевать

Казань → активный отдых

Сходить в клуб

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Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

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Казань → прогуляться, перекусить

Было бы неплохо встретиться и потусить)

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя liyaasafina

Казань → другое

съездить покупаться или просто погулять🤭

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Katrines

Тюмень → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу, пообщаться

Откликнулись 4 участника

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Казань → другое

Ищу подругу, в клуб сходить

Откликнулись 3 участника

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