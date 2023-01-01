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Тюмень
я очень люблю фотографировать, в будущем планирую связать свою жизнь с этим.
Тюмень
Профиль пользователя le_ra
О себе
я очень люблю фотографировать, в будущем планирую связать свою жизнь с этим.
люблю музыку в жанре k-pop; смотрю дорамы, аниме, иногда читаю мангу.
в ближайшем будущем хочу научиться играть на барабанах и заниматься велоспортом.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр
Не нравится:
✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес💨 Кальян🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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