О себе

я очень люблю фотографировать, в будущем планирую связать свою жизнь с этим.

люблю музыку в жанре k-pop; смотрю дорамы, аниме, иногда читаю мангу.

в ближайшем будущем хочу научиться играть на барабанах и заниматься велоспортом.