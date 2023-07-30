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Тюмень
Профиль пользователя Ksyu

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О себе

Люблю изучать иностранные языки, знаю английский, испанский и арабский в процессе изучения 🤍 Очень люблю путешествовать и летать на самолетах, это отдельная любовь 🤍 была в Египте в 2022 году 🤍 В этом году побывала в Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Тюмени, Москве, сейчас в Казани 🤍 Безумно обожаю латинские танцы - бачату, сальсу, реггетон и меренге 🤍буду рада познакомиться с людьми, которые разделяют мои взгляды на жизнь 🤍

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🪐 Астрология / таро 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика 🎮 Видеоигры 💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое
Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️
маленькое фото пользователя Dariaa
Казань → Другое
Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)
маленькое фото пользователя Polina5689
Казань → Другое
Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃
маленькое фото пользователя An.gal
Казань → Другое
Ищу подружку для общения, прогулок🌷 (без инт)
маленькое фото пользователя Liia
Москва → Другое
потанцевать на классной тусовке✨
маленькое фото пользователя MolliMio
Казань → Другое
расширить круг!!
маленькое фото пользователя Liliya2718
Казань → Другое
Сходить в клуб
маленькое фото пользователя Darya000
Казань → Другое
Ищу компанию подруг сходить в клуб, ни в одном ещё не была в Казани😢
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