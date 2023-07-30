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Тюмень
Профиль пользователя Kris455

фото пользователя Kris455

О себе

Ищу друзей) в городе относительно недавно. В основном домоседствую, но вообще легка на подъем) с удовольствием составлю компанию для прогулки, катания на великах, кино, театра, квеста, бильярда, да, в общем то, практически куда угодно))

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность
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