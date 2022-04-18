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Тюмень
Тюмень
Профиль пользователя Konstantinos11
О себе
Работаю , по возможности посещаю Храм!!! Ну и самое главное наверно это прежде всего честность , доброта , занимаюсь спортом
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные✝️ Религия💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн
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