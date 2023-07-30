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Тюмень
Профиль пользователя Kisskin

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О себе

Увлечения: Велосипед, ролики, коньки, сноуборд, вейкборд, дайвинг, прогулки по лесу, походы в горы, путешествия, игра на синтезатор, криптовалюты

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро🍷 Алкоголь
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