Тюмень

Профиль пользователя Jek_jeks

О себе я активный, веселый, искрений, с активной жизненной позицией человек, стремящийся узнавать что то новое, экспериментировать, творчески расти и доводить любое начатое дело до конца.

Был в сети на прошлой неделе

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