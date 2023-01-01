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Тюмень
Профиль пользователя Jek_jeks

фото пользователя Jek_jeks

О себе

я активный, веселый, искрений, с активной жизненной позицией человек, стремящийся узнавать что то новое, экспериментировать, творчески расти и доводить любое начатое дело до конца.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💩 Шутки про говно
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