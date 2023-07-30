Тюмень
Профиль пользователя Dasha16760

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О себе

Я люблю гулять Прибраться Готовить Весёлая Добрая Общительная

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор 🏢 Работа

События пользователя

Тюмень → пообщаться

Я Ищу Лучшую Подругу С Которой Можно Поговорить Обо Всëм.

Тюмень → прогуляться, перекусить

Ищу Подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя perchiknastya
Пермь → Другое

буду рада каждому твоему сообщению🤍

маленькое фото пользователя Vivivi
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.

маленькое фото пользователя MyWay
Москва → Другое

Найти людей для интересного общения

маленькое фото пользователя Yakushevskaya
Омск → Другое

Давайте поговорим о фильмах, сериалах, книгах, жизни👌🏻

маленькое фото пользователя Alenalext
Москва → Другое

Хочу найти подругу)заходи в профиль

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