Тюмень
Профиль пользователя Dasha16760
О себе
Я люблю гулять Прибраться Готовить Весёлая Добрая Общительная
Профиль обновлён 4 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор 🏢 Работа
События пользователя
Участие в других событиях
Пермь → Другое
буду рада каждому твоему сообщению🤍
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.
Москва → Другое
Найти людей для интересного общения
Омск → Другое
Давайте поговорим о фильмах, сериалах, книгах, жизни👌🏻
Москва → Другое
Хочу найти подругу)заходи в профиль
Другие пользователи из города Тюмень
Ищешь друзей и компанию в городе Тюмень?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Тюмень.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.