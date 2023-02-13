Блин, я очень люблю шутить обсурдеыми историями с ну ооочень серьёзным лицом. И ходить ( будем считать это хобби) ну и раз уж про хобби пошла речь: техника(разбирать собирать), спорт(в основном домашний, но когда-нибудь я придумаю чем хочу заниматься), готовка(это уже вынужденно, иначе жить будет сложно).

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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